10 dingen die je nog niet wist over onze kersverse T3: Thierry Henry

Door: redactie

26/08/16 - 15u25

© getty.

Een verrassing van formaat op de persconferentie van de Rode Duivels vandaag: niemand minder dan Thierry Henry komt de staf van de Rode Duivels vervoegen en wordt T3. Dat de Franse ex-topspits aan de lopende band scoorde bij onder andere Arsenal en Barcelona wist u waarschijnlijk al, maar wist u dit ook?

2. Eerste doelpuntenmaker in het Emirates Op Highbury reigde Henry de doelpunten aan elkaar, maar ook in het nieuwe stadion van de Gunners, het Emirates Stadium, schreef de Fransman meteen geschiedenis. In 2006 scoorde hij het allereerste doelpunt in de nieuwe voetbaltempel. Dat deed hij in een met 2-1 gewonnen vriendschappelijke wedstrijd ter ere van Dennis Bergkamp tegen Ajax. © getty.

3. Een echte NBA-fan Wat doet Henry in zijn vrije tijd? Af en toe eens overvliegen naar de Verenigde Staten om een NBA-match mee te pikken. Henry is namelijk dikke vriendjes met de in België geboren Fransman Tony Parker. Zijn favoriete NBA-speler is echter Allen Iverson. De ex-guard van Philadelphia 76ers. Henry doet een babbeltje met Tony Parker. © getty.

4. Een voorliefde voor rapmuziek Qua muzieksmaak zal de nieuwe T3 van onze Duivels zeker in de smaak vallen bij zijn spelers. Thierry Henry is namelijk een fan van rapmuziek. Om zich op te laden voor een wedstrijd is Thierry Henry, net als de moderne voetballer, te zien met een opvallend grote koptelefoon over de oren. Op zijn iPod staan vooral Snoop Dogg, Dr.Dre, Wu-Tang Klan en Xzibit. © getty.

5. Gevoel voor taal Met drie officiële landstalen (Nederlands, Frans en Duits) is een beetje taalkennis geen overbodige luxe in ons land. Laat het nu toeval zijn of niet, maar Thierry Henry is een echte polyglot. Hij heeft het talent om heel snel talen op te pikken. Naast zijn moedertaal Frans, spreekt hij ook vloeiend Engels, Italiaans en Papiaments, een taaltje dat gesproken wordt op de Antillen. © afp.

6. Lekkerbek Een strikt sportdieet? Nee, dat is niet weggelegd voor Henry. De Fransman heeft een voorliefde voor de Carraïbische keuken met veel rijst en kip. De Franse keuken? Non, merci.

7. Liefdadigheid Bovendien heeft onze nieuwe T3 het hart op de goede plaats. De Fransman zit verweven in heel wat liefdadigheidsprojecten zoals Cystic Fibrosis Foundation, UNICEF en de Elton John AIDS Foundation.



Daarnaast heeft hij ook zijn eigen liefdadigheidsproject: The One 4 All Foundation. Dit project komt op tegen racisme en voor minderbedeelde kinderen. © ap.

8. Henry de filmster Niet enkel op de grasmat viel Henry op door zijn straffe prestaties, ook op het witte doek deed de Fransman al eens zijn ding. Zo had hij ooit eens een rolletje in de Franse film 'Substitute' van de voormalige voetballer Vikash Dhorasoo.



Daarnaast hangt Henry ook al eens graag languit in de zetel om een film te checken. Het biografische drama 'Antwone' met Danzel Washington en 'The Usual Suspects' met Stephen Baldwin en Kevin Spacey zijn zijn favorieten. © getty.

9. Fan van de Islam Enkele ex-ploegmaats van Henry, zoals Franck Ribéry en Nicolas Anelka, bekeerden zich al tot de Islam en de geruchten gingen de ronde dat ook Henry dat gedaan zou hebben, maar dat bleef slechts bij speculaties. Hoewel Henry nooit ontkend heeft dat de Islam een speciale plaats inneemt in zijn hart.