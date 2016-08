Besparingen? Martínez krijgt niet één, maar twee keeperstrainers ter beschikking

Yari Pinnewaert

26/08/16 - 13u45

Naast zijn eerste selectie voor het tweeluik Spanje-Cyprus is vandaag ook de volledige technische staff van Roberto Martínez onthuld. Naast Thierry Henry komt ook Iñaki Bergara, de doelmannentrainer waarmee Martínez al sinds zijn passage bij Swansea (2007-2009) samenwerkt, zoals aangekondigd mee de gelederen versterken. Gezien het feit dat ook Erwin Lemmens aanblijft, maakt dat dat er vanaf nu twee trainers zijn voor drie doelmannen. "Thibaut Courtois, Simon Mignolet en Matz Sels zijn keepers van wereldklasse", zei Martínez. "Omdat er in het geval van een keeperstrainer vaak een jongen is die onvoldoende aandacht krijgt, hebben we besloten een tweede aan de staff toe te voegen", aldus de bondscoach tijdens zijn persbabbel. Een ietwat vreemde beslissing toch, in het licht van de besparingen na de financiële malversaties bij de KBVB én de vele ontslagen binnen het 'Glazen Huis' van de voorbije jaren.