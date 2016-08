Géén Björn Engels bij Rode Duivels, maar hij duikt wel op in beloftenselectie Walem

Bewerkt door: Glenn Bogaert

26/08/16 - 12u55 Bron: Belga

Jonge Duivels Johan Walem heeft in de gebouwen van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in Brussel zijn 21-koppige selectie bekendgemaakt voor de komende duels van de nationale beloften. De Jonge Duivels spelen op 2 september (in en tegen Malta) en 6 september (in Leuven tegen Tsjechië) twee EK-kwalificatiewedstrijden.

© photo news. Blikvangers in de selectie zijn naast Jason Denayer en Björn Engels onder anderen Charly Musonda Junior, Dennis Praet, Youri Tielemans en Zakaria Bakkali. Denayer behoorde op het voorbije EK in Frankrijk nog tot de selectie van de Rode Duivels. Björn Engels zag het EK wegens een blessure aan zich voorbijgaan. Medio augustus volgde Walem Enzo Scifo op als beloftebondscoach. Eerder vervulde hij die functie al van 2012 tot 2015.



Derde met match minder

De Belgische beloften staan momenteel derde in groep 1 met twaalf punten, maar hebben een match minder gespeeld dan Tsjechië (17 punten) en Montenegro (12 punten). Het EK 2017 vindt plaats in Polen. Willen de troepen van Walem daar aanwezig zijn, dan moeten ze groepswinnaar worden of bij de vier beste tweedes van de negen groepen eindigen. De groepswinnaars hebben hun EK-ticket rechtstreeks beet, de vier nummers twee strijden in een dubbel barrageduel om de twee resterende plaatsen. Lees ook

