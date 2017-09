Aardbeving Noord-Korea waarschijnlijk natuurlijk: "Geen nieuwe nucleaire test"

Bewerkt door: ADN

23/09/17 - 18u26 Bron: Belga

Beeld van het epicentrum van de aardbeving in Noord-Korea op een televisietoestel in Seoul, Zuid-Korea. © afp.

Spanning Noord-Korea De aardbeving met magnitude van 3,4 die vandaag werd gedetecteerd in Noord-Korea, zou enkel maar een seismische reactie zijn op de nucleaire test die Pyongyang uitvoerde op 3 september. Dat heeft Lassina Zerbo, het hoofd van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO), verklaard.

"Op dit moment is de meest waarschijnlijke hypothese dat het gaat om een gevolg van de vorige gebeurtenis, die erg intens was en die nog gevolgen kan hebben in een breukzone", aldus het hoofd van de CTBTO, die verbonden is aan de Oostenrijkse zetel van de Verenigde Naties.



Zerbo voegt nog toe dat de beving van vandaag volgens de experts van de organisatie een gelijkaardige amplitude had als een andere reactie na de explosie van drie september. Bovendien werd de nieuwe aardbeving voorafgegaan door een kleinere beving, wat zou betekenen dat de beving van nu niet door de mens veroorzaakt werd.



De Chinese seismologische dienst CENC had eerder op de dag verklaard dat de aardbeving vermoedelijk werd veroorzaakt door een "explosie" en plaatsvond vlakbij de locatie waar Pyongyang begin september een nucleaire test uitvoerde. Later op de dag kwamen ze daar op terug en gaven ze aan dat de beving natuurlijke kenmerken had.



Volgens een Amerikaanse functionaris bestaat de kans inderdaad dat de beving het gevolg is van de kernproef van begin deze maand. Een nieuwe nucleaire test wordt uitgesloten. Ook het meteorologisch instituut van Zuid-Korea stelt dat het waarschijnlijk om een 'natuurlijke' aardbeving gaat.