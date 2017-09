Aardschok van 3,4 treft Noord-Korea: mogelijk nieuwe kerntest

Door: redactie

23/09/17 - 11u51

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un was erg enthousiast bij de vorige nucleaire test. © ap.

In Noord-Korea heeft zich vandaag een lichte aardbeving voorgedaan. De schok had een kracht van 3.4 en leek volgens Chinese aardbevingsdeskundigen op een "verdachte explosie''. De beving deed zich voor om 10.30 uur (Belgische tijd) en werd geregistreerd op een diepte van nog geen kilometer.

Seismologische waarnemingen wijzen erop dat de aardbeving vermoedelijk werd veroorzaakt door een "explosie" en plaatsvond vlakbij de locatie waar Pyongyang begin september een nucleaire test uitvoerde, zo meldde het officiële persagentschap Xinhua.



Noord-Korea liet toen weten dat het met succes een waterstofbom had getest die gemonteerd kan worden op een langeafstandsraket.



Het Zuid-Koreaanse Meteorologische Instituut meldde dan weer dat de beving vermoedelijk een "natuurlijke oorzaak" had. Dat berichtte ook het Japanse persbureau Kyodo.



Verwijten van Trump

Wereldleiders hebben het autoritaire regime in Pyongyang de duimschroeven aangedraaid wegens zijn nucleaire programma en zijn herhaaldelijke ballistische tests. De Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gooiden eerder deze week nog met verwijten naar mekaar. Trump vertelde dinsdag voor de Algemene Vergadering van de VN dat de VS Noord-Korea "volledig" zouden kunnen "vernietigen", waarna Kim de Amerikaanse president "geestesziek" noemde.