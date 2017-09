"4 minuten, zoveel tijd heeft Trump nodig om kernoorlog te starten"

Door: redactie

23/09/17 - 08u48 Bron: News.com.au

Denken de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president nog rationeel, vraagt Graff zich af. © epa.

"We zijn amper 34 minuten verwijderd van een kernoorlog", dat beweert de Amerikaanse journalist en auteur Garret Graff. Deze nucleaire veiligheidsexpert en historicus zegt dat het systeem achter de Amerikaanse kernwapens verouderd is. "Als Trump een raket wil lanceren, moet hij enkel een reeks codewoorden doorgeven, niemand die controleert of de Amerikaanse president wel bij zijn volle verstand is."

© getty.

De auteur van Raven Rock, the Story of the US Government's Secret Plan to Save Itself en artikels over 9/11 zegt dat velen niet beseffen dat de meeste snufjes waar de president over beschikt ontworpen zijn om een nucleaire aanval in gang te zetten. "Van de Air Force One, Marine One tot gepantserde wagens, ze zijn allemaal efficiënte middelen om te verzekeren dat de president van de Verenigde Staten een nucleair wapen kan lanceren wanneer hij maar wil", dat vertelde Graff aan News.com.au.



Geen controle

De auteur gaat verder: "Als hij een aanval nodig acht, dan moet de president een reeks codewoorden aan het Pentagon doorgeven die hem identificeren als de leider van de VS. In het gebouw van het Amerikaanse ministerie van Defensie in Arlington wordt de lancering dan bevestigd. Het hele proces - van de beslissing tot de lancering van de raketten - neemt slechts 4 minuten in beslag. Een halfuur later kunnen de wapens overal waar ter wereld landen. In geen enkele stap van dit proces wordt een tweede persoon geraadpleegd die moet bevestigen of de reden om nucleaire wapens te lanceren gegrond is."



"Een team van twee mannen kan de raketten lanceren. Ook is er niemand die controle heeft over het feit dat de president bijvoorbeeld nuchter en niet ladderzat is wanneer hij het bevel tot lancering geeft. Het hele systeem is zo opgebouwd dat de lancering zo snel mogelijk kan plaatsvinden", verklaart Graff.