Gruwel in Noord-Koreaanse strafkampen: vrouwen worden verkracht, zwangere gevangenen zelfs vermoord

Door: BHT

20/09/17 - 18u16 Bron: UPI

Ter illustratie: Noord-Koreaanse vrouwen wandelen op straat. © reuters.

Opnieuw duiken er verschrikkelijke getuigenissen op over het beenharde leven in Noord-Koreaanse strafkampen. Vrouwelijke gevangenen worden er geregeld verkracht door bewakers. Dat vertellen Noord-Koreaanse vluchtelingen aan de Unification Media Group, een organisatie die informatie uit de buitenwereld illegaal naar Noord-Korea stuurt.

Soms krijgen de vrouwen lichter werk in ruil voor seks. Maar eenmaal ze zwanger worden, neemt een bewaker hen mee en worden ze in alle stilte geëxecuteerd. Volgens de getuigen worden pasgeboren baby's aan de waakhonden gevoederd.



Het leven in Noord-Koreaanse strafkampen is verschrikkelijk. Park Ju-yong (29) is geboren in een strafkamp omdat zijn oom veroordeeld werd voor een politiek misdrijf, waardoor ook zijn familie werd opgesloten.



Verplicht familielid stenigen

Ju-yong vertelde dat hij ook publieke executies zag waarbij mensen werden verplicht om een familielid te stenigen. Indien ze weigerden, werden zij ook bedreigd met executie. "Mensen gooiden de stenen hard", vertelt de Noord-Koreaan. "Elke keer dat een steen een slachtoffer raakte, bloedde hun lichaam. Hun huid viel eraf totdat je hun botten zag, en ze stierven zonder een geweerexecutie."



Een ex-bewaker, Ahn Myeong-cheol, bevestigt dat er mensen publiekelijk en in het geheim geëxecuteerd worden. Hij vertelt ook dat vrouwen minder zwaar werk krijgen in ruil voor seks.



Volgens Amnesty International zouden er zo'n 150.000 mannen, vrouwen en kinderen opgesloten zijn in Noord-Koreaanse strafkampen.