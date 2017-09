"Oorlogsdiscours van Trump is niet de goede oplossing", vindt Charles Michel

Bewerkt door: ESA

Premier Charles Michel

Trump Premier Charles Michel (MR) is niet erg enthousiast over de speech van de Amerikaanse president Donald Trump voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. "Wij denken niet dat oorlogstaal de goeie oplossing is", klonk het in New York.

Premier Michel gelooft niet in de dreigende taal van Trump. "Wij denken niet dat die aanpak zal bijdragen aan meer vrede in de wereld". Michel herinnerde eraan dat België voor een andere aanpak gaat en de dialoog met Pyongyang aan wil gaan. Hij benadrukte ook dat het belangrijk is om China in die gesprekken te betrekken.



De eerste minister betreurde ook dat Donald Trump het nucleair akkoord met Iran - bereikt door zijn voorganger Barack Obama - in zijn toespraak in vraag stelde. De president noemde het "een van de slechtste akkoorden waar de VS ooit aan heeft gewerkt" en een "schandvlek", en waarschuwde ervoor dat er nog duchtig over gesproken zal worden binnen de schoot van de VN.



Volgens Michel was het kernakkoord met Iran net "een stap in de goede richting". Later op de dag staat voor de premier overigens nog een ontmoeting met de Iraanse president Hassan Rohani op het programma.