Spanje zet Noord-Koreaanse ambassadeur het land uit

18/09/17 - 21u21 Bron: Belga

De Noord-Koreaanse ambassadeur in Spanje, Kim Hyok Chol, is 'persona non grata' geworden in het land. © epa.

Spanje heeft de Noord-Koreaanse ambassadeur het bevel gegeven om het land te verlaten. Dat staat in een mededeling van het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.