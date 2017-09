VS en China akkoord om Noord-Korea "maximaal" onder druk te zetten

EB

18/09/17 - 19u08 Bron: AFP

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. © ap.

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping zijn het in een telefoongesprek eens geworden om "de druk op Noord-Korea te maximaliseren door een striktere toepassing van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad". Dat heeft het Witte Huis vandaag bevestigd.

De twee staatshoofden hadden het over "de minachting van Noord-Korea tegenover de internationale gemeenschap en de inspanningen van Pyongyang om het noordoosten van Azië te ontwrichten", aldus het presidentschap in Washington. Donderdag staat een vergadering van de VN-Veiligheidsraad op ministerieel niveau over Noord-Korea op de agenda.