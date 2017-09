Noord-Korea: "Sancties versnellen ons atoomprogramma"

EB

18/09/17

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. © ap.

Noord-Korea Hoe meer sancties de Verenigde Staten en hun bondgenoten aan Noord-Korea opleggen, des te sneller zal dat land zijn nucleaire programma voltooien. Die boodschap kwam vandaag via de staatstelevisie in Pyongyang. Amerikaans president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping raakten het vandaag eens om "de druk op Noord-Korea te maximaliseren door een striktere toepassing van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad".

De twee staatshoofden hadden het over "de minachting van Noord-Korea tegenover de internationale gemeenschap en de inspanningen van Pyongyang om het noordoosten van Azië te ontwrichten", heeft het Witte Huis laten weten. Donderdag staat een vergadering van de VN-Veiligheidsraad op ministerieel niveau over Noord-Korea op de agenda.



De Veiligheidsraad schaarde zich vorige week unaniem achter een resolutie van de Verenigde Staten om nóg hardere sancties aan het regime van Kim Jong-un op te leggen na de ondergrondse test met een waterstofbom. Noord-Korea wordt onder andere getroffen doordat het minder brandstof krijgt.



Het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gebruikte over de laatste sancties die in VN-verband worden getroffen onder meer de termen: kwaadaardig, onethisch en een inhumane daad van vijandigheid om het volk van de Democratische Volksrepubliek Korea fysiek te te vernietigen.