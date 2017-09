VS roept VN-Veiligheidsraad op om Noord-Korea te bespreken

Bewerkt door: ESA

16/09/17 - 16u54 Bron: Belga

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt donderdag samen om te praten over Noord-Korea. Dat is uit diplomatieke bron vernomen.

Het zijn de Verenigde Staten die tot een vergadering hebben opgeroepen. De vergadering zal plaatsvinden tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York.



Gisteren heeft de Veiligheidsraad nog de nieuwe rakettest van Noord-Korea scherp veroordeeld en als "provocatie" afgedaan, maar geen nieuwe sancties opgelegd aan het regime in Pyongyang.



Maandag keurde de Veiligheidsraad wel nog een reeks nieuwe maatregelen goed tegen Noord-Korea, na de zesde en krachtigste kernproef op 3 september. Het gaat onder meer om een beperking van de uitvoer van aardgas en olie naar Noord-Korea en het aan banden leggen van de inkomsten van het regime, onder meer door export van textiel te blokkeren.