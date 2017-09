VN-Veiligheidsraad legt Noord-Korea geen nieuwe sancties op na raketlancering

lva

16/09/17

Bijeenkomst VN-Veiligheidsraad op 11 september © Photo News.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft gisteren de nieuwe rakettest door Noord-Korea scherp veroordeeld en als "provocatie" afgedaan, maar legt geen nieuwe sancties op aan het regime in Pyongyang. Toch komt er vanuit de Verenigde Staten spierballengerol, terwijl Rusland oproept tot onderhandelingen.

In een mededeling veroordeelt de Veiligsheidsraad unaniem de "schandalige acties" van Noord-Korea die "onmiddellijk moeten stoppen". "Ze vormen niet alleen een dreiging voor de regio, maar voor alle lidstaten van de Verenigde Naties", klinkt het. Er is echter geen sprake van nieuwe sancties.



Maandagnamiddag keurde de Veiligheidsraad wel nog een reeks nieuwe maatregelen goed tegen Noord-Korea, na de zesde en krachtigste kernproef op 3 september. Het gaat onder meer om een beperking van de uitvoer van aardgas en olie naar Noord-Korea en het aan banden leggen van de inkomsten van het regime, onder meer door export van textiel te blokkeren.



Na afloop van de Veiligheidsraad van gisteren in New York, gaf zowel de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur, generaal H.R McMaster, als de ambassadeur bij de VN, Nikki Haley, aan dat "militaire opties" tegen Pyongyang een mogelijkheid blijven.



Donald Trump

President Donald Trump, op bezoek op de luchtmachtbasis Andrews in Maryland, benadrukte dan weer dat de Verenigde Staten over "verschillende opties" beschikken die "niet alleen effectief maar ook krachtig zijn". Daarnaast gaf hij te kennen dat hij het betreurt dat het regime van Kim Jong-un "opnieuw zijn minachting heeft getoond voor zijn buren en voor de internationale gemeenschap in haar geheel".



Rusland

De Russische ambassadeur Vasily Nebenzya vindt dan weer dat de "vicieuze cirkel" van provocaties, gevolgd door sancties, gevolgd door nieuwe provocaties, doorbroken moet worden. Om het conflict met Noord-Korea aan te pakken, moet men "onconventioneel denken", klinkt het.