Ex-Navy SEAL tweet dé oplossing voor Noord-Korea: "Drop geen bommen maar 25 miljoen iPhones"

En hoe zou jij de crisis met Noord-Korea oplossen? Die vraag kreeg Jocko Willink, een voormalige US Navy SEAL, op Twitter. Zijn antwoord was verrassend, maar zou volgens een expert in beginsel wel degelijk kunnen werken.

Vandaag is Jocko Willink auteur en losse medewerker van Business Insider. Zijn voorstel om een kernoorlog met Noord-Korea te vermijden sloeg in als een bommetje op Twitter: "Drop 25 miljoen iPhones boven het land en voorzie satellieten met gratis wifi voor hen". Dat lijkt nogal absurd en vergezocht, maar Yun Sun - de Noord-Korea-expert van het Stimson Center - ziet er wel iets in. De basisidee zou volgens hem zeker kunnen werken.



"Kim Jong-un weet zelf ook dat van zodra de Noord-Koreaanse maatschappij open wordt en de bevolking beseft wat het allemaal mist, Kims rijk onhoudbaar is en zal omvergeworpen worden", zegt Sun aan Business Insider. Daarom zal de dictator zich sowieso hevig verzetten tegen alles wat nog maar in de buurt komt van de maatregel die Willink voorstelt.



Ballonnen

Sun wijst erop dat Kim Jong-un in het verleden al met militair geweld reageerde op de Zuid-Koreaanse ballonnen met westerse informatie en dvd's, die boven Noord-Korea losgelaten werden. Het regime is er zich ter dege van bewust dat het zwak staat tegenover het beeld van een voortvarende, vrije democratie. Noord-Korea zou dan ook nooit iPhones voor al haar inwoners - geschat op 25,2 miljoen - aanvaarden, zelfs niet gratis.



Zo'n actie zou volgens Sun ook op veel weerstand in het westen stuiten, omdat ze neerkomt op financiële steun voor een dictatoriaal regime dat illegaal kernwapens bezit en dat bekendstaat voor zware misdaden tegen de menselijkheid. Bovendien staat dat regime van Kim Jong-un boven alles en iedereen en zal dus eerst de overheid zélf bediend worden. "We zullen moeten slikken dat voor elke investering van 100 dollar er amper 10 dollar bij de bevolking zal terechtkomen", aldus Sun.



Evident is het dus allemaal niet. Noord-Koreaanse burgers die betrapt worden op het consulteren van Zuid-Koreaanse media krijgen bovendien ook strenge straffen. Als het westen erin zou slagen om gratis internet te voorzien voor de Noord-Koreanen, dan zouden er zeker doden kunnen vallen.



Sun besluit: "Ze zullen hun kernprogramma niet stoppen zolang het regime en de maatschappij er niet veranderen. Deze aanpak zal er een op lange termijn zijn, maar er is wel hoop op slagen."