Zuid-Korea detecteert sporen radioactief gas na nucleaire test Kim Jong-un: "16 keer sterker dan bom Hiroshima"

KVDS

13/09/17 - 07u25 Bron: Reuters

© ap.

Zuid-Korea heeft bekendgemaakt dat het sporen van het radioactieve gas xenon waargenomen heeft en dat die afkomstig zijn van de nucleaire test die buurland Noord-Korea eerder deze maand hield. Volgens experts in de Verenigde Staten zou de bom een kracht van 250 kiloton hebben gehad, zestien keer sterker dan de atoombom die de Amerikanen dropten op de Japanse stad Hiroshima op het einde van de Tweede Wereldoorlog.

De test vond plaats op 3 september en was al de zesde nucleaire proef van Noord-Korea. Volgens Pyongyang ging het om een test met een waterstofbom. De Veiligheidsraad van de VN legde meteen nog strengere sancties op, onder meer door een ban op de textielhandel en door het limiteren van de brandstofvoorraden. Maar dat zal Noord-Korea naar eigen zeggen niet tegenhouden om het "gevecht tot het einde" verder te zetten. Provocatie De minister van Buitenlandse Zaken liet in een mededeling verstaan dat de VN-resolutie, van Amerikaanse "makelij", allerlei "verachtelijke en vicieuze middelen" hanteert en dat het om een "vreselijke provocatie" gaat.

De Zuid-Koreaanse commissie voor nucleaire veiligheid (NSCC) verklaarde nu dat haar xenondetector in het noordoosten van het land sporen van de nucleaire isotoop waargenomen heeft op negen verschillende momenten. Ook de mobiele apparatuur op zee voor de oostkust zou tot vier keer toe sporen van de stof hebben getraceerd.



Het Amerikaanse geologisch instituut (USGS) had tijdens de test al een aardschok met een kracht van 6,3 waargenomen. Later werd de schok teruggebracht tot 6,1.



Krachtig

"We weten zeker dat de stof uit Noord-Korea kwam aangewaaid", aldus de grote baas van de commissie, Choi Jongbae, tijdens een persconferentie in Seoul. Er kon niet bevestigd worden welk soort nucleaire test Noord-Korea uitvoerde.