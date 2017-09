Noord-Korea noemt nieuwe sancties "schurkachtig"'

KVE

12/09/17 - 17u35 Bron: Belga

Noord-Korea heeft de nieuwe door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties goedgekeurde sancties tegen het land "schurkachtig" genoemd en heeft Washington gewaarschuwd.

Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap heeft de Noord-Koreaanse ambassadeur bij de Ontwapeningsconferentie in Genève gezegd dat zijn land de jongste "illegale en onwettige resolutie" "in de krachtigste bewoordingen veroordeelt en categoriek verwerpt".



De aankomende sancties "zullen de VS de ergste pijn laten lijden die ze ooit in hun geschiedenis hebben gevoeld", waarschuwde Han Tae-song.