VN legt Noord-Korea nieuwe sancties op

Bewerkt door: ib

12/09/17 - 00u54 Bron: ANP

De Japanse VN-ambassadeur Koro Bessho stemt voor de nieuwe sancties tegen Noord-Korea. © afp.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft vandaag nieuwe sancties opgelegd aan Noord-Korea. Dit unaniem genomen besluit is een reactie op de zesde en meest zware nucleaire test die het regime van Kim Jong-un op 3 september heeft uitgevoerd.

Het is de negende resolutie die sinds 2006 unaniem is aangenomen door de VN-Veiligheidsraad over het nucleaire programma van Noord-Korea. China en Rusland gingen akkoord met een afgezwakte versie van een resolutie die de Verenigde Staten hadden ingediend.



Export- en importverbod

Met de nieuwe sancties is een exportverbod op textiel opgelegd. Textiel is het een-na grootste exportproduct van het Aziatische land. Daarnaast is er een importverbod voor aardgas en een beperking van de import van ruwe en bewerkte olie opgelegd.



Pyongyang verliest 55% olie

Tot het einde van het jaar mogen er maar 500.000 vaten olie aan Noord-Korea geleverd worden. vanaf 1 januari 2018 geldt een plafond van twee miljoen vaten olie. Het Amerikaanse plan voor een geheel verbod op de import van aardolie werd afgezwakt. Met deze sancties verliest het regime in Pyongyang 55 procent van zijn olie.



"Hoge prijs"

De VS wilden ook alle financiële tegoeden in het buitenland bevriezen van leden van de Noord-Koreaanse regering en van leider Kim Jong-un. Dat plan haalde de uiteindelijke resolutie niet. Noord-Korea had eerder al aangekondigd dat dat de VS ,,een hoge prijs'' zullen betalen als er een nieuwe sanctie zou komen.