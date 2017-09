Kim Jong-un bouwt feestje ter ere van kernwetenschappers

kv

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft een groots feest georganiseerd om de kernwetenschappers en technici van zijn land te bedanken voor de zesde kernproef van vorige week. Dat meldt het officiële persagentschap KCNA van het land vandaag.

Volgens KCNA wilde Kim met het banket de kernwetenschappers, hooggeplaatste militairen en vooraanstaande leden van de Koreaanse Arbeiderspartij bedanken voor de geslaagde kernproef van vorige zondag. Het gaat om de grootste test in Noord-Korea tot nu toe. Het persagentschap deelde niet mee wanneer het banket precies plaatsvond, maar volgens analisten was dat hoogstwaarschijnlijk gisteravond.



Op de vrijgegeven foto's is een breed grijnzende Kim Jong-un te zien in het gezelschap van twee prominente wetenschappers: Ri Hong Sop, hoofd van Noord-Korea's Instituut voor Kernwapens, en Hong Sung Mu, vicedirecteur van het departement munitieproductie van de Koreaanse Arbeiderspartij. Zowel Ri als Hong spelen een voorname rol in het nucleaire programma van Noord-Korea. Lees ook NAVO-baas Jens Stoltenberg: "De wereld is in 30 jaar niet meer zo gevaarlijk geweest"

Een orkest speelt tijdens het banket ter ere van de kernwetenschappers, met een beeld van een vermoedelijke kernproef op de achtergrond. © afp.

"Broeksriem aanhalen" Volgens Noord-Korea werd tijdens de laatste proef een waterstofbom getest. Dat nieuws kon niet bevestigd worden door een onafhankelijke bron, maar westerse experts vrezen dat het land inderdaad een waterstofbom heeft ontwikkeld of erg dicht in de buurt komt.



In de persmedeling prijst Kim de wetenschappers omdat ze "het voortouw nemen" bij het bereiken van "het uiteindelijke doel om de nucleaire kracht van de staat te vervolledigen". "De recente test van de waterstofbom is een grote overwinning voor het Koreaanse volk ten koste van hun eigen bloed, terwijl ze de broeksriem moeten aanhalen in deze zware tijden", zei de dictator volgens KCNA. © afp.

Nationale feestdag De Noord-Koreanen vierden gisteren ook de 69ste verjaardag van het land door een bezoek te brengen aan het Kumsusanpaleis van de Zon, waar de gebalsemde lichamen van Kim Il-sung, het eerste staatshoofd van Noord-Korea, en zijn opvolger Kim Jong-il bewaard worden.



Volgens KCNA legden militairen en burgers in het hele land bloemen neer bij de standbeelden van de overleden leiders. Daarnaast werden er ook kunstvoorstellingen en dansfeesten georganiseerd naar aanleiding van de feestdag. © reuters.