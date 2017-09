NAVO-baas Jens Stoltenberg: "De wereld is in 30 jaar niet meer zo gevaarlijk geweest"

AS

NAVO-chef Jens Stoltenberg (links). © afp.

NAVO De aanstaande militaire oefening waarbij Rusland mogelijk 100.000 militairen naar de Oost-Europese grenzen stuurt, terrorisme, de groeiende bezorgdheid over nucleaire testen van Noord-Korea, ...: voor NAVO-baas Jens Stoltenberg bestaat er geen twijfel dat de wereld nog nooit zo gevaarlijk is geweest tijdens zijn 30-jarige carrière.

"De wereld is onvoorspelbaarder geworden, en het is nog moeilijker omdat we met zoveel uitdagingen tegelijkertijd worden geconfronteerd", zegt Stoltenberg in een interview in The Guardian. "We hebben een toename van massavernietigingswapens in Noord-Korea, en we hebben een assertiever Rusland", klonk het tijdens zijn bezoek aan de Britse troepen in Estland. "De wereld is gevaarlijker geworden."



Volgende week ontplooit Rusland Operatie Zapad, het Russische woord voor Westen. Het land stuurt mogelijk 100.000 manschappen naar zijn westelijke grenzen. Mocht Rusland een oefening willen doen van dergelijke omvang, moeten er internationale waarnemers aanwezig zijn. Moskou betwist de aantallen alvast: het zou slechts om 13.000 Russische en Wit-Russische manschappen gaan.



"Het staat vast dat we een demonstratie zullen zien van de capaciteiten en macht van Rusland", reageerde Ursula vor der Leyen, de Duitse minister van Defensie, gisteren. "Wie dat betwist moet naar het hoge aantal deelnemende troepen kijken bij de Zapad-operatie: meer dan 100.000", zei ze op een gemeenschappelijke persconferentie met haar Franse collega.



In de Baltische staten en Oekraïne stijgt ondertussen de spanning. "7.000 wagons met soldaten en materieel naderen onze grenzen. Er is geen garantie dat alles na de manoeuvres terugkeert naar Rusland", liet de Oekraïense president Pedro Porosjenko gisteren optekenen.