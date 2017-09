"Kim Jong-un schold als tiener al vriendin de huid vol, alleen eliminatie kan hem stoppen"

jv

7/09/17 Bron: The Telegraph

© reuters.

"Ik was helemaal in shock toen ik hoorde hoe Kim Jong-un vuilbekkend zijn vriendin aan de telefoon de volle laag gaf, nadat zij hem had gevraagd te stoppen met roken." Dat getuigt Nam Sung-wook, van 2008 tot 2013 leidinggevend lid van de Zuid-Koreaanse staatsveiligheid. "Hem uitschakelen is de enige manier om hem te stoppen", zegt hij.

Nam zei op een meeting van een Zuid-Koreaanse politieke partij dat de Noord-Koreaanse dictator een erg opvliegend en gemeen karakter heeft. Hij haalde een voorbeeld aan van Kim Jong-un toen die als tiener op een luxueuze privéschool in het Zwitserse Bern zat en werd afgeluisterd. De toen 15-jarige Kim schold zijn vriendin de huid vol omdat die het had gewaagd hem proberen weg te houden van de sigaret. "De botte manier waarop dat gebeurde, deed mij vrezen voor het ergste eens hij 'koning van de natie' zou zijn", aldus Nam.



Kim zou naar verluidt ook "in woede ontstoken zijn" toen hij vernam dat zijn oom en mentor, Jang Song-thaek, aan China had voorgesteld om een staatsgreep te steunen waarna Kims oudere halfbroer, Kim Jong-nam aan de macht zou komen. Hun beider vader, de vorige Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-il, weigerde zijn oudste zoon als zijn opvolger na een incident met een vals paspoort in 2001 in Japan. Jong-nam werd in februari van dit jaar vermoord op de luchthaven van Kuala Lumpur in Maleisië. En Jang Song-thaek liet de 'grote leider' executeren voor de vermeende poging tot staatsgreep.



Volgens Nam Sung-wook zijn de provocaties van Kim Jong-un met zijn rakettesten alleen maar tegen te houden door de van nature "roekeloze en heetgebakerde" dictator te "elimineren". "Zolang dat niet gebeurt, zal hij blijven uitdagen", beweert Nam. Over de middelste zoon van de vorige leider, Kim Jong-chol, wist Nam nog te vertellen dat die net als de oudste niet aan de macht mocht komen. De reden hiervoor was het ontwikkelen van te veel vrouwelijke hormonen na een auto-ongeval.