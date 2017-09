Japan stelt kracht Noord-Koreaanse kernproef nog eens naar boven bij

Door: redactie

De laatste kernproef van Noord-Korea had een geschatte kracht van 160 kiloton, of tien maal krachtiger dan de atoombom die de Amerikanen in 1945 op Hiroshima loslieten (15 kiloton). Dat heeft de Japanse minister van Defensie Itsunori Onodera gemeld, op basis van de laatste berekeningen van de Verdragsorganisatie voor een alomvattend verbod op kernproeven (CTBTO).