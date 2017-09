Noord-Korea belooft VS nieuwe "geschenkjes" als ze niet ophouden met "provocaties"

Bewerkt door: IVI

De recente lanceringen van ballistische raketten en een nucleaire test door Noord-Korea vormen een "geschenk" aan de Verenigde Staten. Pyongyang is van plan dat te blijven doen als Washington niet ophoudt met "provocaties", aldus de Noord-Koraanse ambassadeur bij de VN.

"Kernproef krachtiger dan gedacht" De laatste kernproef van het regime in Pyongyang was trouwens krachtiger dan eerst gedacht. De test had een geschatte kracht van 120 kiloton, of acht maal krachtiger dan de atoombom die de Amerikanen in 1945 op Hiroshima loslieten (15 kiloton). Dat heeft de Japanse Defensieminister Itsunori Onodera laten weten.



Zuid-Korea had maandag de kracht van de waterstofbom geschat op 50 kiloton, Japan eerder op 70 kiloton. De VN-ondersecretaris-generaal voor politieke zaken, Jeffrey Feltman, had de kracht tegenover de VN-Veiligheidsraad ingeschaald tussen de 50 en 100 kiloton.



Dat de kracht nu naar boven aangepast werd, heeft volgens de Japanse minister te maken met een nieuwe schatting van de kracht van de aardbeving die volgde op de ontploffing.



Pyongyang zou zijn bommen voortaan ook nog op raketten kunnen monteren die de Verenigde Staten kunnen bereiken, maar het westen heeft daarover op dit moment geen absolute zekerheid.