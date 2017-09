"Nucleaire testsite van Noord-Korea dreigt te ontploffen"

Redactie

5/09/17

De site van Punggye-ri. © AFP.

Crisis Noord-Korea De bergachtige nucleaire site van Noord-Korea dreigt te imploderen, beweert een Chinese wetenschapper. Dat zou dramatische gevolgen hebben voor de regio.

De site van Punggye-ri, in het noordoosten van het land, zou de locatie zijn van de vijf meest recente Noord-Koreaanse kernproeven. Een nieuwe test, met een nieuwe ontploffing, zou de berg op de site kunnen doen instorten.



Dat zou straling veroorzaken die dramatische gevolgen heeft voor de hele regio, ook voor China, beweert de Chinese wetenschapper Wang Naiyan. "Hoe sterker de bommen worden, hoe zwaarder het gebied het te verduren krijgt en hoe groter de kans wordt dat de berg instort."



Dat kan voor China een bijkomende reden zijn om ongerust te worden over de recente kernproeven van Noord-Korea. Vooral de VS en Zuid-Korea hebben zich de voorbije dagen bezorgd getoond. Zo zei Amerikaans VN-ambassadeur Nikki Haley gisteren nog dat Kim Jong-un lijkt te "smeken om oorlog".