Poetin waarschuwt voor nieuwe sancties tegen Noord-Korea: "Dit kan uitdraaien op een planetaire catastrofe"

Door: redactie

5/09/17 - 10u30 Bron: Belga

De Russische president Vladimir Poetin vindt nieuwe sancties tegen Noord-Korea niet efficiënt. © reuters.

In de crisis rond Noord-Korea heeft de Russische president Vladimir Poetin vandaag gewaarschuwd voor "militaire hysterie" en het risico van een "planetaire catastrofe." Nieuwe sancties tegen Pyongyang zijn volgens Poetin "nutteloos en niet efficiënt". Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) gelooft vooral in diplomatieke en niet in een militaire oplossing.

Noord-Korea claimde zondag een succesvolle test met een waterstofbom die op een intercontinentale ballistische raket kan worden geladen. Het was de zesde nucleaire test van het communistische regime sinds 2006, en de meest krachtige totnogtoe.



Rusland veroordeelt weliswaar die tests, maar "teruggrijpen naar om het even welke sancties is in dit geval nutteloos en niet efficiënt", aldus Poetin in de marge van een top van de zich ontwikkelende Brics-landen in China. "Militaire hysterie" heeft volgens de Russische president geen enkele zin. "Dat kan uitdraaien op een planetaire catastrofe." De Belgische minister van Buitenlandse Zaken gelooft in een diplomatieke oplossing. © photo news.