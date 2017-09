VS hebben genoeg van Noord-Korea: "Kim Jong-un smeekt om oorlog"

TT

4/09/17 - 17u21 Bron: ANP

De Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley (centraal). © reuters.

Crisis Noord-Korea De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley zegt dat het tijd is voor de VN-Veiligheidsraad om "de sterkst mogelijke maatregelen" aan Noord-Korea op te leggen na de zesde en grootste nucleaire test door het land. Want "genoeg is genoeg", zei ze aan het begin van een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad over Noord-Korea. China maant Noord-Korea dan weer aan met "foute acties te stoppen".