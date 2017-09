Seoel: "Noord-Korea bereidt nog meer raketproeven voor"

KVDS

Er zijn aanwijzingen dat Noord-Korea zich voorbereidt op nog meer rakettests na de proef met de waterstofbom van afgelopen weekend. Dat zegt Zuid-Korea.

Seoel zegt aanwijzingen te hebben dat Noord-Korea voorbereidingen treft voor het lanceren van een ballistische raket, mogelijk een intercontinentale. Dat heeft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap deze ochtend gemeld.



Het nieuws komt van een hoge ambtenaar van het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie en werd in het parlement bekendgemaakt. Wanneer de lancering zou plaatsvinden voegde Chang Kyung-soo er niet aan toe.



Ook luidde het maandag in Seoel dat er in Zuid-Korea "binnenkort" vier nieuwe raketafweersystemen van het type THAAD worden geïnstalleerd.