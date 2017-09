Dit is de favoriete presentatrice van het Noord-Koreaanse regime

IVI

3/09/17 - 15u47 Bron: Belga

Ri Chun-Hee heeft al meerdere keren het nieuws van een "geslaagde" nucleaire test mogen brengen. © AFP/KCTV.

De favoriete presentatrice van Noord-Korea heeft vandaag op de televisie met fierheid gemeld dat haar land in het bezit is van een waterstofbom. De doorwinterde Ri Chun-Hee, die 74 jaar oud is, wordt bij elke grote gebeurtenis opgevoerd.

Zo kondigde Ri Chun-Hee in 1994 het overlijden van de stichter van het land, Kim Il-Sung, aan. Net als de dood van zijn zoon Kim Jong-Il in 2011.



Pensioen

De presentatrice is eigenlijk sinds 2012 op pensioen, maar wordt nog steeds gevraagd om nieuws over belangrijke gebeurtenissen aan te kondigen. Zo heeft Ri Chun-Hee in 2016 de verschillende nucleaire testen gemeld, twee maanden geleden nog mocht ze de lancering aankondigen van een intercontinentale ballistische raket.



Emotie

Ri Chun-Hee staat erom bekend het nieuws met veel emotie voor te lezen, soms zelfs boos of met een traan. Vooral als het gaat over leider Kim Jong-Un steekt ze haar trots niet onder stoelen of banken. Ri Chun-Hee heeft vandaag het nieuws over de waterstofbom dan ook met een brede glimlach aangekondigd. Ze zei met veel fierheid dat de test "volkomen geslaagd" was.



Armoede

Ri Chun-Hee komt uit een arme familie. Haar lage afkomst heeft ervoor gezorgd dat ze goed lag binnen het autoritaire regime, armoede is er immers een teken van betrouwbaarheid.



Ri Chun-Hee heeft podiumkunsten gestudeerd aan de Universiteit van Pyongyang voor Theater en Film. In 1971 is ze beginnen werken als nieuwspresentatrice voor de Noord-Koreaanse staatszender. Haar lange carrière is erg uitzonderlijk. Terwijl velen ontslagen of gedegradeerd werden, heeft zij altijd haar job zonder onderbreking kunnen uitoefenen.