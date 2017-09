Amerikanen duidelijk voor Noord-Korea: "Elke bedreiging zal massief militair antwoord tot gevolg hebben"

TT, SPS

Amerikaans Defensieminister James Mattis (l.), samen met de voorzitter van de stafchef Joseph Dunford. © afp.

"Elke bedreiging aan het adres van de Verenigde Staten en zijn gebieden, inclusief Guam, en zijn bondgenoten, zal een massief militair antwoord tot gevolg hebben." Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis verklaard. Eerder had ook president Donald Trump militaire actie niet uitgesloten.

Mattis: "Any threat to the United States or its territories including Guam or our allies will be met with a massive military response." pic.twitter.com/AH01NpPKSr — Fox News (@FoxNews) The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) © afp. Volgens Mattis is de VS perfect in staat zichzelf en zijn bondgenoten, waaronder Zuid-Korea en Japan, te verdedigen. Het "massieve militaire antwoord" zal "effectief en overweldigend" zijn. Amerika heeft "veel militaire opties", en president Trump wil gebrieft worden over elke optie, zei Mattis nog. De VS is echter niet op zoek naar de "totale vernietiging van Noord-Korea, hoewel we veel opties hebben om dat te bewerkstelligen".



Trump reageerde eerder vandaag ook zelf op de jongste kernproef van Noord-Korea. Het land blijft in "woorden en daden zeer vijandig en gevaarlijk" tegenover de Verenigde Staten, zei de president. "Noord-Korea is een schurkenstaat die een grote bedreiging en blamage vormt voor China, dat probeert te helpen maar met weinig succes."



Een militaire aanval van de VS op Noord-Korea valt dan ook niet uit te sluiten, klonk het. "We zullen zien", zei de president toen hij vanmorgen een kerkdienst, gevraagd of de VS Noord-Korea zullen aanvallen. Trump zal later vandaag met de militaire top overleggen in het Witte Huis, kondigde hij aan.



Trump liet verder nog weten dat onderhandelen met Noord-Korea niet werkt. "Ze verstaan maar één ding", zo zei hij op Twitter. Later voegde hij daar nog aan toe dat de handel met elk land dat "zaken doet" met Noord-Korea mogelijk stopgezet wordt. Die maatregel zou er "bovenop andere opties" komen.



Zogeheten secundaire sancties zouden een zware impact kunnen hebben op China. Trump heeft Peking in het verleden al opgeroepen meer druk te zetten op Noord-Korea.

Hoe Noord-Koreaanse kernproef interpreteren? "Timing is niet toevallig"

I will be meeting General Kelly, General Mattis and other military leaders at the White House to discuss North Korea. Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)

Waterstofbom

Waterstofbom North Korea has conducted a major Nuclear Test. Their words and actions continue to be very hostile and dangerous to the United States..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) South Korea is finding, as I have told them, that their talk of appeasement with North Korea will not work, they only understand one thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) Noord-Korea heeft de internationale gemeenschap vandaag getart met een zesde kernproef, de zwaarste tot nog toe. Volgens de Noord-Koreaanse staatstelevisie ging het om een waterstofbom die op een langeafstandsraket geplaatst moet kunnen worden. De door leider Kim Jong-un bevolen test was "perfect geslaagd", aldus Pyongyang.



Enkele uren voor de bekendmaking registreerden seismische diensten signalen van een aardbeving die waarschijnlijk door een ondergrondse explosie was veroorzaakt. De schok was volgens Japanse en Zuid-Koreaanse functionarissen rond de tien keer zo sterk als na de vorige Noord-Koreaanse kernproef, een jaar geleden. De Japanse regering sloot niet uit dat het inderdaad om een waterstofbom ging.



De proef is een directe uitdaging aan Trumps adres. Die voerde luttele uren voor de proef telefonisch overleg met de Japanse premier Shinzaro Abe over de "escalerende" crisis in de regio, nadat Noord-Korea afgelopen dinsdag nog een raket over Japan heen had laten vliegen.



De president voerde ook vandaag overleg met Abe over eventuele maatregelen. Na afloop stelde Abe dat de internationale gemeenschap hardere maatregelen moet nemen.



Abe belde ook met de Russische president Vladimir Poetin, zo bevestigt een woordvoerder van het Kremlin. Beiden zouden de nucleaire test hebben veroordeeld. Poetin is echter niet van plan om Kim Jong-un te bellen. Poetin stelde opnieuw dat de economische en militaire druk op Noord-Korea om het nucleaire programma te stoppen niet werkt. Hij pleit voor een dialoog tussen de verschillende landen en is tegenstander van verdere sancties.