Zo allesverwoestend kan een waterstofbom zijn

De rookpluim na de atoombom op Nagasaki in augustus 1945. © AP.

De atoombommen die in 1945 op Hiroshima en Nagasaki werden gegooid, vallen in het niet bij de schade die een waterstofbom kan aanrichten. Dat zegt de Nederlandse kernwapendeskundige Sico van der Meer van Instituut Clingendael. Noord-Korea beweert vandaag zo'n bom te hebben getest. Als dat klopt, is het in de ogen van het regime een enorme stap vooruit.

Bij een 'gewone' atoombom worden atoomkernen gespleten (kernsplijting) of samengevoegd (kernfusie). Daarbij komt enorm veel energie vrij, wat zorgt voor een zware explosie. Een waterstofbom gaat nog een stap verder. De eerste explosie veroorzaakt een tweede explosie, die nog veel zwaarder is. "Zo'n bom heeft een allesverwoestende kracht, echt ongekend'', aldus Van der Meer. Een gemiddelde waterstofbom is ongeveer vijfhonderd keer zo sterk als de bommen op Hiroshima en Nagasaki.



Van der Meer: "Sommigen kunnen zelfs duizend keer sterker zijn. Het is lastig in te schatten wat een waterstofbom zou hebben aangericht in Japan, omdat we ze gelukkig nog nooit op een stad hebben zien vallen. Het voordeel van een waterstofbom is dat er naar verhouding weinig radioactieve straling vrijkomt, vergeleken met een gewone atoombom, terwijl hij meer verwoesting aanricht. Militairen kunnen snel na de ontploffing het gebied binnentrekken om het te veroveren. De zwaarste ontploffing van een waterstofbom ooit gebeurde op 30 oktober 1961. De Sovjet-Unie testte toen zijn 'tsarenbom' op Nova Zembla, in het poolgebied. "De ruiten sneuvelden 900 kilometer verderop. Stel je voor, een bom in Frankrijk of Duitsland die hier de ramen laat springen. De bom was tien keer zo sterk als alle gewone explosieven in de Tweede Wereldoorlog bij elkaar.'' Lees ook Noord-Korea: al tientallen jaren een nucleaire gesel

