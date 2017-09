Noord-Korea: al tientallen jaren een nucleaire gesel

SPS

Het Noord-Koreaanse nucleaire programma bezorgt de internationale gemeenschap al tientallen jaren kopzorgen. Hoeveel kernwapens het land precies bezit is onbekend. Het onafhankelijke Amerikaanse Instituut voor Wetenschap en Internationale Veiligheid schatte in april dat het er tussen de dertien en dertig zijn. De Amerikaanse overheid houdt er rekening mee dat Noord-Korea inmiddels maximaal zestig kernbommen kan hebben gemaakt.

In de jaren zestig richtte Noord-Korea zijn nucleaire centrum in Yongbyon op. Ongeveer twintig jaar later begon het communistische land met de ontwikkeling van nucleaire wapens. In 1994 zegde Pyongyang na twintig jaar zijn lidmaatschap van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) op.



Februari 2005: Noord-Korea claimt voor het eerst in bezit te zijn van kernwapens. Het land verplicht zich in september een opgave te doen van zijn nucleaire programma.



Oktober 2006: Het land lanceert de eerste ondergrondse atoomproef. De Verenigde Naties besluiten tot sancties tegen Noord-Korea, die na nieuwe testen in de daaropvolgende jaren steeds verder worden verscherpt.



Mei 2009: Het geïsoleerde land doet een tweede kernproef.



Februari 2013: Na enkele jaren zonder nieuwe testen voert Pyongyang een derde kernproef uit.



Januari 2016: Het land laat naar eigen zeggen voor het eerst een waterstofbom ontploffen, waarvan de explosieve kracht vele malen sterker is dan die van een atoombom. Experts in Zuid-Korea en andere landen bevestigen een vierde kernproef, maar betwijfelen of het echt om een waterstofbom ging.



September 2016: Pyongyang doet voor de vijfde maal een test met een atoombom. Zuid-Koreaanse militairen spreken van de tot dan sterkste explosie bij een Noord-Koreaanse kernproef. Eind november besluit de VN-Veiligheidsraad tot de strengste sancties tegen Noord-Korea.



Augustus 2017: Volgens de inlichtingendienst van het Amerikaanse leger heeft Noord-Korea voor het eerst een kernkop gemaakt die klein genoeg is om op een raket te monteren. Daarmee is het land veel beter in staat om kernwapens daadwerkelijk in te zetten.



September 2017: Opnieuw meldt Noord-Korea een geslaagde proef te hebben gedaan met een waterstofbom. De kracht van de onderaardse explosie overtreft volgens buurlanden opnieuw die van de vorige. Volgens China veroorzaakt de proef een aardbeving met een kracht van 6,3.