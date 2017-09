Hoe Noord-Koreaanse kernproef interpreteren? "Timing is niet toevallig"

Door: redactie

3/09/17 - 09u58 Bron: Twitter

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gaf het bevel voor de zesde kernproef. © ap.

Noord-Korea heeft vanochtend een zesde kernproef uitgevoerd, met een zware aardbeving tot gevolg. Op Twitter deelt docent internationale politiek Jonathan Holslag (VUB) een analyse. "Pyongyang wil wellicht de twee grootmachten tegen elkaar uitspelen."

Professor in de internationale politiek Jonathan Holslag. © photo news.

De test was wellicht krachtiger dan vorige tests en vond plaats op de eerste dag van een BRICS-top (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika, red.) in het Chinese Xiamen. "Die timing is niet toevallig", deelt Holslag in zijn tweet. "Het betreft wellicht een poging om de aandacht van de Chinese president Xi Jinping te wekken en hem 1) ofwel te dwingen partij te kiezen; met andere woorden duidelijkheid te krijgen over waar de Chinezen precies staan en hoever ze willen meegaan in Amerikaans beleid van druk en diplomatieke isolatie."



"2) Ofwel de Chinezen onder druk te zetten de Amerikanen aan te manen om meer te investeren in rechtstreeks overleg in de richting van een akkoord. Dat laatste zou kunnen betekenen dat de sancties een effect sorteren en de Noord-Koreanen zelf nerveus worden. Pyongyang wil wellicht de twee grootmachten tegen elkaar uitspelen", zo luidt het vervolg van de tweet.