"Zware aardbeving in Noord-Korea is nieuwe nucleaire test"

Door: redactie

3/09/17 - 06u24 Bron: Belga

© AFP.

In Noord-Korea heeft zich vanochtend een zware aardbeving voorgedaan met een kracht van 5,6 op de schaal van Richter. Dat meldt het Chinese staatspersagentschap Xinhua. Het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap meldt dat de schok is veroorzaakt door een zesde kernproef van Noord-Korea en dat werd officieel bevestigd door de Japanse overheid. Zuid-Korea heeft zijn veiligheidsraad samengeroepen.

Zuid-Korea verklaarde vandaag officieel dat de bevingen het gevolg van een ontploffing zijn. Die had volgens de regering een kracht van ongeveer 100 kiloton, wat voldoende is om een hele stad van de kaart te vegen. Ter vergelijking, de bom die de Verenigde Staten op Nagasaki dropten in augustus 1945 was ongeveer 20 kiloton. Daarbij kwamen ongeveer 70.000 mensen om het leven. "Wij bevestigen in naam van de regering dat Noord-Korea een nucleaire test heeft uitgevoerd", verklaarde de Japanse minister van Buitenlandse Zaken Taro Kono aan Japanse journalisten. De aardbeving vond plaats rond 05.30 uur onze tijd bij de nucleaire testlocatie Punggye-ri. Acht minuten later hebben wetenschappers van het USGS een tweede beving geregistreerd. Dit zou wijzen op de instorting van een tunnel in de Noord-Koreaanse mijn na de nucleaire test. Inwoners van Vladivostok zeggen op social media dat ze de bevingen tot in het zuid-westen van Rusland gevoeld hebben.

USGS confirms a 2nd earthquake in North Korea, 8 mins after the first. Suggests tunnel collapse after nuclear test https://t.co/q5aeyUJ7bI

OMG, KJU appears to have shaken Vladivostok. Many city residents, including myself, felt tremors at around 1:30 pm. https://t.co/2twpEuvjf7

Beving enkele uren na bekendmaking van nieuwe waterstofbom

De berichten komen enkele uren nadat Noord-Korea had bekendgemaakt, dat de leider Kim Jong-Un een waterstofbom had geïnspecteerd die op een nieuwe soort intercontinentale raket kan worden gemonteerd.Officiële foto's tonen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong Un op bezoek bij de fabriek voor nucleaire wapens. Tijdens zijn bezoek loofde hij de technologische doorbraak. Hij is "trots op de onbedwingbare kracht van de Noord-Koreaanse strijdkrachten". Volgens het officiële persagentschap zou de springkracht van het nieuwe wapen kunnen variëren van tien kiloton tot meerdere honderden kiloton. De beweringen zijn nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. De springkracht van een waterstofbom is vele malen groter dan die van een "normale" atoombom.



Escalerende situatie

Als reactie op de aankondiging van de nieuwe waterstofbom hebben de Amerikaanse president Donald Trump en de Japanse premier Shinzo Abe vanochtend in een telefonisch onderhoud afgesproken om de druk op Noord-Korea verder op te voeren. "We zijn het er volledig over eens dat we nauwgezet met elkaar en met Zuid-Korea moeten afstemmen en nauw moeten samenwerken met de internationale gemeenschap, om de druk op Noord-Korea te verhogen en het land te dwingen zijn beleid te wijzigen", aldus Abe.Het was het derde telefoongesprek tussen Abe en Trump sinds Pyongyang dinsdag een raket afvuurde die over Japan vloog.