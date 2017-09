Noord-Korea "binnen enkele maanden" in staat tot kernaanval op VS

EB

Noord-Korea zal "binnen enkele maanden over de middelen beschikken om een nucleaire aanval te lanceren op de Verenigde Staten, en mogelijk zelfs Europa". Die waarschuwing is afkomstig van de Franse minister voor Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, die de situatie als "zeer ernstig" inschat. Ook Poetin waarschuwt voor de zoveelste keer voor de ernst van de toestand.

Moeten we bang zijn van Noord-Korea? "Ja, de situatie is zeer ernstig", antwoordde de Franse buitenlandminister op die vraag aan radiozender RTL. "We zitten met een Noord-Korea dat zich als doel heeft gesteld om morgen al over raketten te beschikken die nucleaire wapen kunnen vervoeren. Over enkele maanden wordt dit realiteit en dan, wanneer Noord-Korea in staat zal zijn om een kernaanval uit te voeren op de VS en mogelijk zelfs Europa maar minstens toch op Japan en China, dan wordt de situatie pas echt explosief. Daarom moeten we anticiperen. Noord-Korea moet opnieuw de weg vinden naar de onderhandelingen", verklaarde Le Drian.



Poetin bezorgd

Ook de Russische president Vladimir Poetin toonde zich vandaag andermaal bezorgd. "De provocaties en de militaire en beledigende retoriek vormen een impasse", het Koreaanse schiereiland "balanceert op de rand van een groot conflict", dixit Moskou.



Noord-Korea lanceerde dinsdag een Hwasong-12 langeafstandsraket, die door het Japanse luchtruim vloog. De lancering zorgde voor een nieuwe escalatie in de crisis rond het geïsoleerde land. De rakettest werd dan wel unaniem veroordeeld door de VN-Veiligheidsraad, maar over de gepaste reactie ten aanzien van Pyongyang zijn de meningen verdeeld. Zo kant China, de voornaamste bondgenoot van Noord-Korea, zich tegen de oproep tot nieuwe sancties door Japan en de westerse landen.