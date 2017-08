Waarom schoot Japan de nieuwste Noord-Koreaanse raket niet gewoon uit de lucht?

TT

30/08/17

Crisis Noord-Korea Met het afvuren van een nieuwe middellangeafstandsraket richting Japan heeft Noord-Korea zich opnieuw de woede van de internationale gemeenschap op de hals gehaald. De raket vloog pal over Japan en landde op zo'n 1.500 kilometer van de Japanse kust in de zee. Waarom schoten Japan of bondgenoot VS de raket niet uit de lucht?

Noord-Korea gaf vandaag beelden vrij van de lancering van de middellangeafstandsraket. © afp. De raket, een middellangeafstandsraket van het type Hwasong-12, legde vanuit Noord-Korea 2.700 kilometer af en bereikte een hoogte van 550 kilometer. De raket brak in drie stukken vooraleer ze neerstortte op 1.180 kilometer ten oosten van de kust van het Japanse eiland Hokkaido.



Japan reageerde meteen op de raketlancering en raadde bewoners van de regio's die de raket overvloog aan om te schuilen op een veilige plek. Na afloop sprak premier Shinzo Abe van "een ongeziene, ernstige bedreiging voor ons land". Ook het Japanse leger is in de hoogste staat van paraatheid, net als de Zuid-Koreanen en de Amerikanen op het eiland Guam in de Stille Oceaan. Noord-Korea heeft er al mee gedreigd Guam aan te vallen.



Toch reageerde geen enkel van de drie landen actief op de raketlancering gisteren. Militaire waarnemers zien daarvoor verschillende mogelijke redenen. De USS John C. Stennis in de Zuid-Chinese Zee. © afp.

Drie fases Ten eerste is het geen sinecure om een al gelanceerde raket uit de lucht te schieten. Een middellangeafstandsraket vliegt gemiddeld maar een tien tot twintig minuten, waardoor het tijdsframe om in te grijpen bovendien bijzonder klein is. Met snelheden tot 20.000 kilometer per uur en een hoogte van honderden kilometers vormen de raketten geen gemakkelijke doelwitten.



Middellangeafstandsraketten en intercontinentale raketten vliegen in drie fases richting hun doelwit: de boostfase, de middelste fase en de re-entry of terminale fase. In de tweede fase verlaten de raketten het luchtruim en komen ze via een ellipsvorm in de ruimte terecht, vooraleer ze terug richting aarde vliegen.

GMD en THAAD © afp. De Verenigde Staten beschikken over verschillende afweersystemen die raketten in hun overeenstemmende fase in theorie kunnen neerhalen. De zogenaamde Ground-Based Midcourse Defense (GMD) kan vanop een oorlogsschip bijvoorbeeld een middellangeafstands- of intercontinentale raket in de middelste fase uit de lucht schieten. De VS hebben 33 schepen met een GMD-systeem, waarvan er 16 zich in de Pacifische regio bevinden.



Toch is succes niet altijd gegarandeerd. Proeven door het Amerikaanse leger lukten in het verleden verre van altijd: van de 18 tests die vanaf 1999 werden uitgevoerd, waren er tot juni van dit jaar maar 10 succesvol. Tussen 2010 en 2013 mislukte elke test en pas in mei van dit jaar meldde het Missile Defense Agency voor het eerst in drie jaar nog eens een geslaagde poging een intercontinentale raket neer te halen. Maar een maand later mislukte een nieuwe test een middellangeafstandsraket uit de lucht te halen.



Een tweede optie is de raket neer te schieten in zijn laatste fase, net voor hij zijn doelwit moet raken. Daarvoor hebben de Amerikanen het THAAD-systeem ontwikkeld, dat ze ook al in Zuid-Korea plaatsten: Terminal High Altitude Area Defense. Een THAAD-raket heeft geen springstof aan boord, maar moet een inkomende raket door de rechtstreekse impact vernietigen. Ook Japan bezit een soortgelijk systeem met Patriot-raketten, die wel springstof dragen.



Een derde optie, de raket neerhalen in de eerste fase, is op dit moment nog geen realistische optie. Het Amerikaanse leger onderzoekt de mogelijkheid via drones die bewapend zijn met lasers, maar de eerste tests daarvan worden pas tegen 2023 verwacht. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un keek toe hoe de raket werd gelanceerd richting Japan. © afp.