Kim Jong-un voor de derde keer vader

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en zijn vrouw Ri Sol-ju. © reuters.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is voor de derde keer vader geworden, zegt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. Hoewel er geen officiële bevestiging is vanuit het communistische regime, vermoeden de Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten dat Ri Sol-ju bevallen is omdat ze vorig jaar enkele maanden van de radar verdween. De geboorte zou al dateren van februari.