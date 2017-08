Noord-Korea vuurt raket af richting Japan: "Nooit geziene bedreiging"

kv

Noord-Korea heeft dinsdag in de vroege ochtend een raket afgevuurd in de richting van het noordoosten van Japan. De Japanse overheid riep de bevolking op maatregelen te nemen tegen een mogelijke raketaanval. Het projectiel bereikte het vasteland echter niet. De VN-Veiligheidsraad komt later vandaag in spoed bij elkaar, op verzoek van Japan en de VS. Zuid-Korea heeft ondertussen een militaire oefenplek, vlak aan de gedemilitariseerde grensstrook, gebombardeerd. Op een reactie van de Amerikaanse president Donald Trump is het voorlopig nog wachten.

Volgens de Japanse overheid vloog het projectiel dinsdagochtend om 06.06 uur over het noorden van Japan. Dat wordt bevestigd door het Pentagon. De raket legde zo'n 2.700 kilometer af en bereikte een hoogte van 550 kilometer, deelt het Zuid-Koreaanse leger mee. Ze werd afgevuurd om 05.57 uur. De raket brak in drie stukken vooraleer ze neerstortte op 1.180 kilometer ten oosten van de kust van het Japanse eiland Hokkaido. Het gaat om een middellangeafstandsraket van het type Hwasong-12.



Het J-Alertalarmsysteem van de overheid raadde inwoners van de regio Tohoku vlak na de lancering aan om zich te verschansen in stevige gebouwen en ondergrondse schuilplaatsen. Het waarschuwingssysteem onderbrak radio- en televisieuitzendingen, treinen werden tijdelijk tegengehouden en in steden in Hokkaido werden waarschuwingen afgespeeld via luidsprekers.



Noord-Korea heeft onder Kim Jong-un al tientallen rakettesten uitgevoerd, maar dat een projectiel over Japan wordt geschoten, is echter zeldzaam.

"Ernstige, ongeziene dreiging" De Japanse premier Shinzo Abe © ap. De Japanse premier Shinzo Abe, die meteen een nationale veiligheidsvergadering bijwoonde naar aanleiding van de raketlancering, deelt mee dat hij tot het uiterste zal gaan om de inwoners van zijn land te beschermen. "Noord-Korea's roekeloze actie is een ongeziene, ernstige bedreiging voor ons land," aldus Abe.



De premier beklemtoont dat Japan gepaste maatregelen zal nemen. Hij heeft ook samen met de Amerikaanse president Trump besloten om de druk op Noord-Korea op te voeren. Trump heeft gezegd dat de VS "voor honderd procent aan de zijde van Japan staan," aldus Abe.



De VS, Japan en Zuid-Korea vragen een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Die vindt vandaag later op de dag plaats. Het is nog niet duidelijk waar de bijeenkomst precies zal doorgaan.



Eerder deze maand legde de Veiligheidsraad unaniem nieuwe sancties op aan Noord-Korea als reactie op de lancering van twee langeafstandsraketten in juli.

Bedreiging Guam Het Pentagon deelt mee dat de afgevuurde raket geen bedreiging vormde voor Noord-Amerika.



Maandag voerden de Japanse strijdkrachten nog gemeenschappelijke militaire oefeningen uit met het Amerikaanse leger. De regering liet al verstaan dat die samenwerking zal verdergezet worden in het kader van de spanningen met het Noord-Koreaanse regime. Noord-Korea protesteert hevig tegen deze jaarlijkse oefeningen. Zaterdag vuurde het regime van Kim Jong-un nog drie korteafstandsraketten af.



De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dreigde er de voorgaande weken mee om vier Hwasong-12-raketten af te vuren over Japan in de richting van Guam, een eiland in de Stille Oceaan dat afzonderlijk territorium van de VS is. Trump waarschuwde Pyongyang al voor zware vergelding als Kim Jong-un de VS zou bedreigen.



Technisch gezien zijn de VS en Zuid-Korea nog steeds in oorlog met Noord-Korea, aangezien de oorlog van 1950-1953 eindigde met een wapenstilstand en niet met een vredesakkoord. Het noorden herhaalt regelmatig dat het niet van plan is om haar kernwapenprogramma te staken, omdat het nodig zou zijn om de Amerikaanse vijandigheid te counteren.

Zuid-Korea reageert met bombardement De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in © getty. De Zuid-Koreaanse luchtmacht heeft op vraag van president Moon Jae-in enkele manoeuvres uitgevoerd als reactie op de raketlancering. Dat zeggen lokale media. Vier gevechtsvliegtuigen bombardeerden een militaire oefenplek in de noordelijke provincie Ganwon-do, vlak aan de gedemilitariseerde grensstrook.



Moon Jae-in wil zo aan het regime van Kim Jong-un in Pyongyang duidelijk maken dat het land bij een eventuelene militaire aanval geen schijn van kans maakt, citeert het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap de woordvoerder van de president.



"Als Noord-Korea verdergaat met de nucleaire en raketprovocaties zullen we krachtig reageren dankzij onze hechte alliantie met de VS," zo liet het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken eerder op dag weten in een verklaring.



Daarnaast verspreidde Zuid-Korea ook beelden van een raketlancering die ze naar eigen zeggen vorige week zelf heeft uitgevoerd, als reactie op de recente Noord-Koreaanse dreigementen, weet AP. Op beelden is te zien hoe enkele langeafstandsraketten werden afgevuurd vanop een mobiel lanceervoertuig.

China en Rusland Volgens de Australische premier Malcolm Turnbull moet China, als Noord-Korea's voornaamste bondgenoot en handelspartner, harder optreden. "China moet de druk opvoeren," vertelde Turnbull op de Australische radio, "ze hebben deze rakettesten net als iedereen veroordeeld, maar met een uniek drukkingsmiddel komt een unieke verantwoordelijkheid."



Julia Bishop, de Australische minister van Buitenlandse Zaken, liet verstaan dat Australië Japan zou bijstaan in het geval dat het Aziatische land wordt aangevallen door Noord-Korea.



Rusland toont zich "extreem bezorgd" over de verder oplopende spanning. Moskou heeft schrik voor een "escalatie". "Dit neigt naar een escalatie en we zijn dan ook extreem bezorgd over de algemene ontwikkelingen", zei de Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Riabkov volgens het persbureau RIA Novosti.