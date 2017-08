Noord-Korea vuurt raket af richting Japan

Door: redactie

28/08/17

Noord-Korea heeft een raket afgevuurd in de richting van het noordoosten van Japan, zo deelt de Japanse zender NHK mee. De Japanse overheid riep naar aanleiding van de lancering de bevolking op om maatregelen te nemen tegen een mogelijke raketaanval. Het projectiel is ondertussen het land voorbijgevlogen, aldus NHK.

Volgens de Japanse overheid vloog het projectiel dinsdagochtend om 06.06 uur over het noorden van Japan. Het Japanse leger heeft niet geprobeerd om het projectiel neer te schieten, meldt persbureau Reuters. NHK meldt dat de raket in drie stukken brak vooraleer ze neerstortte op 1180 km ten oosten van de kust van het Japanse eiland Hokkaido. Het waarschuwingssysteem van de overheid raadde inwoners van de regio Tohoku aan om zich te verschansen in stevige gebouwen en ondergrondse schuilplaatsen.

Bedreiging Guam

De spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten leken de voorbije dagen wat te gaan liggen. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un dreigde er de voorgaande weken mee om raketten af te vuren in de richting van Guam, een eiland in de Stille Oceaan dat afzonderlijk territorium van de VS is. Trump waarschuwde Pyongyang al voor zware vergelding als Kim Jong-un de VS zou bedreigen.