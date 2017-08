Noord-Korea vuurt raket af richting Japan

kv

Noord-Korea heeft dinsdag in de vroege ochtend een raket afgevuurd in de richting van het noordoosten van Japan. De Japanse overheid riep naar aanleiding van de lancering de bevolking op om maatregelen te nemen tegen een mogelijke raketaanval. Het projectiel bereikte het Japanse vasteland echter niet.

Volgens de Japanse overheid vloog het projectiel dinsdagochtend om 06.06 uur over het noorden van Japan. Dat wordt bevestigd door het Pentagon. De raket legde zo'n 2700 kilometer af en bereikte een hoogte van 550 kilometer, deelt het Zuid-Koreaanse leger mee. Ze werd afgevuurd om 05.57 uur.



Het Japanse leger heeft niet geprobeerd om het projectiel neer te schieten, meldt persbureau Reuters. De Japanse openbare omroep NHK meldt dat de raket in drie stukken brak vooraleer ze neerstortte op 1180 km ten oosten van de kust van het Japanse eiland Hokkaido.



Het waarschuwingssysteem van de overheid raadde inwoners van de regio Tohoku aan om zich te verschansen in stevige gebouwen en ondergrondse schuilplaatsen.

"Ernstige, ongeziene dreiging" De Japanse premier Shinzo Abe, die meteen een spoedvergadering bijwoonde naar aanleiding van de raketlancering, deelt mee dat hij tot het uiterste zal gaan om de inwoners van zijn land te beschermen. De Japanse kabinetschef Yoshihide Suga spreekt van een ernstige, ongeziene dreiging en deelt mee dat Japan gepaste maatregelen zal nemen.



Suga deelde mee dat de raketlancering een duidelijke inbreuk was op de VN-resoluties en dat Japan een reactie voorbereidt in samenwerking met de VS, Zuid-Korea en andere bezorgde landen.