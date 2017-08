Noord-Korea vuurt meerdere projectielen af

kv

26/08/17 - 00u58 Bron: Reuters, Belga

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un © reuters.

Noord-Korea heeft vanmorgen meerdere projectielen afgevuurd vanuit de oostelijke provincie Kangwon. De projectielen belandden in het water voor de oostkust van het land, zo deelt het Zuid-Koreaanse leger mee.

De projectielen werden afgevuurd vanuit de oostelijke provincie Gangwon en legden zo'n 250 kilometer af in noordoostelijke richting voor ze in zee stortten, zegt het Zuid-Koreaanse leger.



Het Zuid-Koreaanse en Amerikaanse leger analyseren verdere informatie, klinkt het nog.



Het is van 28 juli dat het land nog een raket afvuurde. Toen ging het mogelijk om proef met een langeafstandsraket die zo'n 10.000 kilometer kon afleggen. Daarmee komt het Amerikaanse vasteland binnen bereik.



Eerder deze week begonnen de VS en Zuid-Korea aan hun jaarlijkse gezamenlijke militaire oefeningen. Noord-Korea heeft daarop al zware kritiek geuit en beschouwt de oefeningen als een provocatie.



Sinds het begin van het presidentschap van Donald Trump zijn de spanningen tussen Noord-Korea en de VS ge√ęscaleerd, met sterke taal van beide kanten over mogelijke militaire optredens. Op 28 juli testte Noord-Korea nog een intercontinentale raket, die de Verenigde Staten zou kunnen raken.