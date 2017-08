Noord-Korea vuurt drie ballistische korteafstandsraketten af

kv

26/08/17 - 00u58 Bron: Reuters, Belga

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un © reuters.

Noord-Korea heeft vanmorgen meerdere projectielen afgevuurd vanuit de oostelijke provincie Kangwon. De projectielen belandden in het water voor de oostkust van het land, zo deelt het Zuid-Koreaanse leger mee. Volgens het US Pacific Command gaat het om drie ballistische korteafstandsraketten.

De projectielen werden afgevuurd vanuit de oostelijke provincie Gangwon en legden zo'n 250 kilometer af in noordoostelijke richting voor ze in zee stortten, zegt het Zuid-Koreaanse leger. Het Zuid-Koreaanse en Amerikaanse leger analyseren verdere informatie, klinkt het nog.

"Geen bedreiging"

Geen van de raketten die zijn afgevuurd van de site van Gitdaeryong hebben een bedreiging gevormd voor de VS of Guam, aldus het US Pacific Command. De eerste en de derde raket "faalden in hun vlucht", terwijl de tweede raket bijna onmiddellijk ontplofte. De lancering duurde in totaal 30 minuten.



De Japanse overheid liet weten dat de raketten niet terechtkwamen op het Japanse territorium of binnen de Japanse exclusieve economische zone, en dat ze geen directe impact hebben op de Japanse veiligheid, aldus persagentschap Kyodo.



Het ging om de twaalfde lancering van ballistische raketten sinds het begin van het jaar, aldus Kyodo.