Noord-Korea werkt door aan kernreactor

25/08/17 - 17u55 Bron: ANP

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. © reuters.

Noord-Korea heeft zijn pogingen om onderdelen te fabriceren voor een nieuwe kernreactor opgevoerd. Dat stelt het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) in een vandaag verschenen rapport. Daarnaast houdt het land volgens de organisatie ook zijn belangrijkste kernreactor in bedrijf. Die levert de brandstof die nodig is voor het Noord-Koreaanse atoomwapenprogramma.