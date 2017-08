"Veiliger dan Londen": Noord-Korea opent deuren voor Russische toeristen en dat gaat zo

Koen Van De Sype

Noord-Korea heeft zijn oog laten vallen op Russische toeristen en heeft een reisagentschap in Moskou voor het eerst een licentie gegeven om trips te organiseren naar "een van de meest gesloten landen ter wereld". De reizen zullen de Russen "volledig onderdompelen in het rijke leven van Noord-Korea" en "veiliger zijn dan een avondwandeling in Londen". Er zijn wel enkele beperkingen.

De duurste reis duurt 15 dagen en biedt "een volledige onderdompeling in de Noord-Koreaanse cultuur". Geïnteresseerde Russen moeten er 1.693 euro voor neertellen. Voor dat geld mogen ze een boerderij bezoeken, een waterfabriek en een Boeddhistische tempel. Verder staan er ook wandelingen in de bergen op het programma en een introductie tot de Noord-Koreaanse keuken.



Bierfestival

In de aanbieding zijn ook bezoekjes aan een van de talrijke musea die zijn opgedragen aan stichtende leider Kim Il-Sung. Wie het graag wat rustiger aan doet, kan relaxen op het strand, naar een luchtvaartshow of zelfs een bierfestival bijwonen.



Het is onduidelijk of er al veel enthousiasme is voor de formules. De oplopende spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten kunnen wel een domper op de feestvreugde zijn. Noord-Korea heeft het afgelopen half jaar al twee nucleaire tests uitgevoerd en tientallen raketproeven.



Geld

De regering van Noord-Korea zou de toerismekaart willen uitspelen om geld in het laatje te brengen. Het land kampt met economische problemen, die alleen maar verergerd worden door de steeds strenger wordende sancties tegen Pyongyang. Die riep de regering over zichzelf uit, onder meer door twee test van intercontinentale ballistische raketten vorige maand.