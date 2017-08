Noord-Korea: "We zullen ons kernwapenarsenaal nooit opgeven"

TDV

22/08/17

Crisis Noord-Korea "Ons kernwapenarsenaal zal nooit op de onderhandelingstafel liggen." Met die duidelijke boodschap zakte een Noord-Koreaanse diplomaat vandaag af naar een VN-conferentie. "Onze maatregelen zijn legitiem", klonk het.

Mochten er al illusies zijn dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wel even een halt zou toeroepen aan zijn kernwapenarsenaal, dan veegde diplomaat Ju Yong Chol die overduidelijk weg. Noord-Korea zal nooit een onderhandelingsronde aangaan wat betreft nucleaire wapens, zo was duidelijk uit de speech van Chol op de Ontwapeningsconferentie van de Verenigde Naties.



Enkele maanden geleden liet diezelfde Chol al optekenen dat de rakettesten van Noord-Korea "legitieme zelfverdediging zijn van een volwaardige kernmacht" en ze niet "in strijd zijn met het internationaal recht".



Vandaag noemde de diplomaat het kernwapenarsenaal opnieuw legitieme zelfverdediging en "gerechtvaardigd". Verder riep hij op aan Amerika om hun vijandige beleid grondig bij te sturen. "Er is voortdurende nucleaire dreiging van Amerika", verwoorde Chol het. Noord-Korea zal bij een ongewijzigd Amerikaans beleid haar nucleaire afschrikkingsmiddelen en de ontwikkeling van intercontinentale raketten verder uitbreiden, klonk het dreigend.



De Amerikaanse diplomaat in de Ontwapeningsconferentie, Robert Wood, zei dat president Donald Trumps "topprioriteit" is om de VS en hun bondgenoten te beschermen tegen de "groeiende dreiging" van Noord-Korea. En zo werd het beeld van de impasse tussen beide landen andermaal bevestigd.