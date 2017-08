Amerikaanse minister van Defensie: "Bij Noord-Koreaanse raket is het game on"

lva

Als Noord-Korea een raket zou afvuren richting Amerikaans grondgebied dan is het "game on". Dat zei de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis gisteren. De Noord-Koreaanse president Kim Jong-un gaat in de tussentijd rustig verder met het jennen van de Verenigde Staten. De leider van het communistische regime zou de plannen voor een raketlancering richting het Amerikaanse eiland Guam hebben doorgenomen, zegt het staatspersagentschap KCNA vandaag.

In een opiniestuk dat gisteren verscheen in de Wall Street Journal benadrukken Mattis en Rex Tillerson, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dat het allerminst de bedoeling van de VS is om een machtswissel in Pyongyang te bekomen en dat ze bereid zijn om met de Noord-Koreanen te onderhandelen als Kim en co hun dreigementen aan de VS stoppen.



In een reactie op dat stuk klonk Mattis tegenover reporters van nieuwszender CBS plots een pak feller. Als Noord-Korea stappen zet, dan is het "game on", zei de defensieminister. De VS zullen de raket "uitschakelen", waarmee hij bedoelt dat het Amerikaanse leger raketten gericht op Amerikaanse doelwitten zal neerhalen.



Hij voegde er wel aan toe dat dit allerminst een oorlogsverklaring is. "De boodschap is dat we het land zullen verdedigen en voor ons (het leger) betekent dat oorlog."



Kat uit de boom kijken

Aan de andere kant van Stille Oceaan zijn ze alvast niet onder de indruk. Het Noord-Koreaanse persagentschap bericht vandaag dat de president gisteren uitvoerig werd gebriefd over de plannen voor een mogelijke aanval op Guam. Kim Jong-un "heeft het plan lang bestudeerd" en "erover gediscussieerd" met enkele hooggeplaatste militairen", aldus KCNA. Voorlopig zal hij niets ondernemen. Hij zal de acties van de VS bekijken en naar aanleiding daarvan beslissen wat hij doet, aldus het staatspersbureau KCNA.



Bovendien maande de Noord-Koreaanse leider de VS op zijn beurt aan tot terughoudendheid. "De VS spannen het touw om hun nek verder aan door hun roekeloos militair kabaal" en de Amerikanen moeten goed beseffen wat ze te winnen en te verliezen hebben, liet Kim tijdens zijn bezoek optekenen.