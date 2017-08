Trump waarschuwt voor "vuur en furie" na rapport dat Noord-Korea raket met kernkop kan lanceren

Bewerkt door: LB

8/08/17 - 21u25 Bron: Guardian, Business Insider, Washington Post

Amerikaans president Donald Trump haalt uit naar Noord-Korea. © reuters.

Nucleaire dreiging De Amerikaanse president Donald Trump heeft Noord-Korea in felle bewoordingen gewaarschuwd te stoppen met het bedreigen van zijn land. De president zei dat het regime in Pyongyang kan rekenen op "vuur en woede zoals de wereld nog nooit heeft mogen aanschouwen" als het niet inbindt. In een nieuw rapport stelt het Japanse ministerie van Defensie dat het Noord-Koreaanse wapenprogramma "aanzienlijk geavanceerd" is nu Pyongyang kernkoppen zo klein kan maken dat ze op een raket kunnen gemonteerd worden.

"De Noord-Koreaanse ontwikkeling van ballistische raketten en hun nucleaire programma worden in toenemende mate problematisch voor de regio waartoe Japan behoort, maar ook voor de rest van de wereld", zo staat in het meer dan 500 pagina's tellende Japanse rapport.



Het Japanse defensieministerie stelt dat de veiligheidsdreiging een nieuw stadium heeft bereikt nadat Noord-Korea twee nucleaire tests uitvoerde en vorig jaar meer dan twintig rakettests deed. In het rapport wordt voorts gespeculeerd dat de technologische expertise van Noord-Korea in die mate is gevorderd dat het in theorie een kernkop op een raket kan monteren.



Sommige experts geloven dat Noord-Korea nu reeds kernraketten kan maken, anderen zijn van oordeel dat het regime van Kim Jong-un nog jaren zal nodig hebben om dat te bereiken.



Scott LaFoy, een Amerikaanse beeldanalist gespecialiseerd in ballistische raketten en ruimtetechnologie gelooft dat Noord-Korea ofwel al een kernraket heeft, ofwel dat een nieuwe rakettest de praktijktest van een kernraket zal zijn.



"Het rapport van de Japanse defensie voegt niet veel toe wegens de te verwachten vaagheid van deze regeringsbron, maar het is consistent met wat ik zie", stelt LaFoy in The Guardian. Noord-Korea lanceerde op 28 juli een Hwasong-14 intercontinentale raket. © ap.

Groeiende bedreiging De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. © reuters. Japan is bezorgd om de toegenomen regelmaat waarmee Noord-Korea rakettests uitvoert sinds Kim Jong-un daar eind 2011 aan de macht kwam. "De raketten van Noord-Korea vormen een groeiende bedreiging. Samen met de aanhoudende dreigementen van China in de Oost-Chinese Zee en de Zuid-Chinese Zee is dat een belangrijke bezorgdheid voor Japan", stelde defensieminister Itsunori Onodera in Tokio.



De voorbije maanden hield Japan verschillende evacuatieoefeningen als voorbereiding op een mogelijke raketaanval uit Noord-Korea. Onodera pleit ervoor dat Japan de mogelijkheid moet hebben Noord-Koreaanse raketbasissen te bestoken in het geval Japan wordt aangevallen. Dat zou een drastische verandering in de Japanse defensie betekenen, die grondwettelijk pacifistisch is. Onodera argumenteert dat dergelijke Japanse tegenaanvallen onder de noemer van zelfverdediging zouden vallen.



Hoewel het altijd al de bedoeling van Noord-Korea is geweest wapens te ontwikkelen die het Amerikaanse vasteland kunnen raken, noopt de vooruitgang die het land boekt op het vlak van rakettechnologie de Japanse overheid tot hogere uitgaven voor defensie. De Japanse zelfverdedigingstroepen zijn steeds vaker betrokken bij Amerikaanse militaire oefeningen. Het Japanse ministerie van Defensie plant ook een upgrade van hun capaciteiten.



De Chinese zee- en luchtmacht voeren momenteel oefeningen op zee uit nabij het Koreaanse schiereiland, zo laat het Chinese ministerie van Defensie weten. Het gaat om "grootschalige" oefeningen voor de Chinese oostkust in de Gele Zee en de Golf van Bohai, er werden tientallen raketten afgevuurd.

"Vuur en furie" Donald Trump. © ap. Ook de Verenigde Staten zijn ervan overtuigd dat het wapenprogramma van Noord-Korea sneller evolueert dan verwacht. In een analyse van de Inlichtingendienst van Defensie staat dat Noord-Korea zijn arsenaal aan nucleaire wapens heeft uitgebreid. Er wordt geschat dat zeker 60 nucleaire wapens nu in handen zijn van leider Kim Jong-un. De Amerikanen hadden niet gedacht dat Noord-Korea, dat zichzelf zo goed als volledig afsluit van de rest van de wereld, in staat zou zijn om zo'n kleine kernkoppen te ontwikkelen. Maar ook het Amerikaanse rapport bevestigt dat van de Japanners: Noord-Korea heeft die nieuwe mijlpaal in de ontwikkeling van nucleaire wapens wel degelijk bereikt.



De Amerikaanse president Donald Trump heeft ondertussen gereageerd op de berichten over het geavanceerde wapenprogramma van Noord-Korea. Trump zegt dat de bedreigingen van Noord-Korea zullen beantwoord worden met "vuur en furie zoals de wereld het nog nooit gezien heeft".