VS: "Dialoog met Noord-Korea nog steeds mogelijk"

TK

7/08/17 - 06u58 Bron: ANP

Rex Tillerson © ap.

Onder de juiste omstandigheden staan de Verenigde Staten en andere betrokken partijen open voor een dialoog met Noord-Korea. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vandaag tijdens een regionale veiligheidsbijeenkomst in de Filipijnse hoofdstad Manilla. Volgens hem zijn de nieuwe sancties van de VN-Veiligheidsraad een krachtig signaal aan Noord-Korea.

Tillerson meent dat de steun van China en Rusland voor de sancties bewijst dat de internationale gemeenschap verwacht dat Noord-Korea de realiteit moet accepteren. Ook hamerde hij erop dat er wordt toegezien op de uitvoering van de strafmaatregelen, die onder meer zijn gericht op de export van Noord-Korea.



De Amerikaanse president Donald Trump sprak telefonisch met zijn Zuid-Koreaanse collega Moon Jae-in. Ook Moon zei bereid te zijn tot een dialoog als het buurland zijn nucleaire programma stopzet. Volgens Trump was Moon zeer te spreken over de resolutie die unaniem door de Veiligheidsraad werd aangenomen. Ze spraken af om samen de druk op het regime in Pyongyang hoog te houden.



De minister van Buitenlandse Zaken van China sprak op zijn beurt de hoop uit dat Noord- en Zuid-Korea snel weer om de tafel gaan zitten. Volgens Wang Yi zijn de sancties een passend antwoord op de rakettesten van Noord-Korea, maar is het tevens van belang dat de partijen in gesprek blijven.