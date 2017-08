Noord-Korea veegt Zuid-Koreaans aanbod om te onderhandelen van tafel en bedreigt VS opnieuw

Bewerkt door: ib

7/08/17 - 04u00 Bron: Belga

De Noord-Koreaanse minister van Binnenlandse Zaken Ri Yong-ho komt aan bij zijn hotel in Manilla in de Filipijnen. © epa.

Noord-Korea Noord-Korea heeft een voorstel van Seoel om te gaan onderhandelen van tafel geveegd. In de Filipijnse hoofdstad Manilla hadden de ministers van Buitenlandse Zaken van de twee buurlanden, in aanloop naar een regionaal forum, een zeldzame korte ontmoeting. Dat melden Zuid-Koreaanse media. De ontmoeting is opmerkelijk omdat de twee landen officieel in oorlog zijn en de spanningen de afgelopen weken opliepen.

De Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Kang Kyung-wha. © reuters. Tijdens een kort onderhoud riep de Zuid-Koreaanse minister Kang Kyung-wha het regime in Noord-Korea op om in te gaan op het aanbod om in dialoog te gaan. De Noord-Koreaanse minister Ri Yong Ho zou geantwoord hebben dat het voorstel "niet oprecht" is. De twee ministers stonden beiden te wachten bij het begin van een galadiner gisteravond toen het gesprek plaatsvond.



De Zuid-Koreaanse minister zou haar collega hebben gevraagd te reageren op het voorstel om de banden aan te halen. Daarop antwoordde de Noord-Koreaanse minister dat het geen gemeend voorstel is omdat Zuid-Korea tegelijkertijd sancties oplegt. Het communistische land ligt onder vuur nadat het de afgelopen weken verschillende rakettesten heeft uitgevoerd. Lees ook VS wil Noord-Korea hard treffen en export met een derde terugdringen

Deur staat open Just completed call with President Moon of South Korea. Very happy and impressed with 15-0 United Nations vote on North Korea sanctions. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) De VN-Veiligheidsraad besloot dit weekend sancties op te leggen om Noord-Korea economisch te straffen. Het land testte twee intercontinentale raketten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei zondagnacht dat de beste manier waarop Noord-Korea duidelijk kan maken dat het in gesprek wil, is door een einde te maken aan de raketlanceringen.



In de nacht van zondag op maandag beloofde de president van Zuid-Korea in een gesprek met Donald Trump zo veel mogelijk druk uit te oefenen op Noord-Korea. Moon Jae-in sprak een uur lang telefonisch met de Amerikaanse president en de twee landen spraken af samen te werken tegen Noord-Korea. Moon zei tegen Trump dat Noord-Korea moet weten dat de deur naar een dialoog nog altijd open staat, als het land zijn nucleaire programma stopzet.



De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben na de lanceringen verschillende gezamenlijke militaire oefeningen gepland. Noord-Korea zegt dat de twee landen met die oefeningen juist de spanningen laten oplopen.