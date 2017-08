Bewerkt door: ib

7/08/17 - 04u00 Bron: Belga

De Noord-Koreaanse minister van Binnenlandse Zaken Ri Yong-ho komt aan bij zijn hotel in Manilla in de Filipijnen. © epa.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de beide Korea's hebben elkaar gisteren gesproken in de Filipijnse hoofdstad Manilla, voor aanvang van een regionaal forum over veiligheid. Dat meldt het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap.

Tijdens een kort onderhoud riep de Zuid-Koreaanse minister het regime in Noord-Korea op om in te gaan op het aanbod om in dialoog te gaan.



Volgens Yonhap zou de Noord-Koreaanse minister geantwoord hebben dat het voorstel "niet oprecht" is.