Nieuwe VN-sancties tegen Noord-Korea na rakettesten

6/08/17 - 10u15 Bron: Belga

Een foto van de raketlancering van 28 juli, vrijgemaakt door het Noord-Koreaanse persagentschap. © ap.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties legt Noord-Korea nieuwe sancties op die de inkomsten uit export van het communistische land erg zullen raken.

China: "Alle partijen opnieuw rond de tafel"

China heeft alle partijen in de Noord-Koreaanse crisis opgeroepen om terug aan de onderhandelingstafel te gaan zitten om ervoor te zorgen dat Noord-Korea stopt met zijn nucleair wapenprogramma. Peking en Pyongyang hebben dit weekend ook bilaterale gesprekken gevoerd in de Filipijnse hoofdstad Manila.



China keurde de VN-resolutie mee goed. De Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yion zei dat de sancties "noodzakelijk" zijn, maar "niet het ultieme doel". "Het is onze bedoeling om alle partijen opnieuw rond de tafel te krijgen om te onderhandelen, zodat we een oplossing vinden via gesprekken", aldus Wang.



China roept ook Noord-Korea op om "intelligente" beslissing te nemen. "Het zou nuttig zijn als Noord-Korea een goede en intelligente beslissing neemt", zei Wang.