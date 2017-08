Duterte noemt Kim Jong-un "maniak die per ongeluk nucleaire oorlog kan veroorzaken"

Bewerkt door: ADN

noord-korea De Filipijnse president Rodrigo Duterte waarschuwt dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un een "maniak" is die een nucleaire oorlog per abuis kan veroorzaken, waarbij Azië wordt vernietigd.

Enkele dagen vooraleer in Manilla een internationaal veiligheidsforum plaatsvindt, waar het Noord-Koreaanse kernwapenprogramma ter sprake zal komen, zei Duterte dat Kim Jong-un een "idioot" is die "met gevaarlijk speelgoed speelt".



"Wees niet passief omdat hij een rond gezicht heeft en er goed uitziet", aldus Duterte. "Die rotzak is een maniak. Als hij een fout maakt, dan wordt het Verre Oosten een schraal land."



"Deze nucleaire oorlog moet gestopt worden, want als een beperkte confrontatie hier ontploft, zou de radioactieve neerslag de grond uitputten, de voorraden, en ik weet niet wat met ons zal gebeuren", zei hij.



Noord-Korea heeft vrijdag opnieuw een intercontinentale raket getest, die mogelijk doelwitten in de VS zou kunnen treffen. De lancering ontlokte, net als de voorgaande en nucleaire tests, kritiek van de buurlanden en de Verenigde Staten.